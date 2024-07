Reisebranche in Hückeswagen In diese Länder zieht es die Hückeswagener

Ganz ähnlich sieht es Rita Langer, Inhaberin des TUI-Reisebüros an der Bahnhofstraße. „Es ist ein sehr gutes Jahr“, sagt sie zufrieden. Aktuell wird schon wieder für den kommenden Winter gebucht. Auch sie bemerkt eine gute Mischung aus Nah- und Fernreisen. „Thailand ist zurzeit besonders stark gefragt. Für den nun anstehenden Sommerurlaub ist es zwar schon ein wenig spät, aber wenn man flexibel genug ist, dann findet sich auch jetzt noch ein Ziel“, sagt Rita Langer. Gerade für Fernreisen würde sich indes lohnen, früh zu buchen, da die Preise dann doch geringer seien. „Wer nicht ganz so weit weg will, will nach Griechenland, Spanien oder in die Türkei. Das sind unsere Top Drei an Destinationen in Europa“, sagt sie. Italien gehöre auch dazu, sei aber nicht ganz so oft vertreten. „Im Januar war der Nachholbedarf noch durchaus groß, da wurde oft davon gesprochen. Jetzt, wenn die Kunden kurzfristig zu uns kommen, dann ist das aber kein Thema mehr“, sagt Rita Langer.