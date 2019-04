Ausstellung : Das Quadrat als Basis kunstvoller Bilder

Hückeswagen „Quadrate und Rechtecke“ heißt die Ausstellung des Essener Malers Kurt Lindemann im Kultur-Haus.

Aus vielen kleinen Bildpunkten, den Pixeln, entsteht ein digitales Bild. Vergrößert man das Bild, sieht das Auge viele aneinandergereihte Quadrate. Diese Quadrate sind die Basis kunstvoller Bilder des Essener Künstlers Kurt Lindemann. „Quadrate und Rechtecke“ lautet der Titel seiner Ausstellung, die am Sonntag im Kultur-Haus Zach eröffnet wurde. Seine meist großformatigen Bilder bieten je nach Abstand des Betrachters unterschiedliche Eindrücke. Vom Nahen betrachtet wirken besonders die Strukturen der einzelnen Quadrate, das Relief des unregelmäßigen Untergrunds und die teilweise mehrlagigen Farbaufträge. Vom Weiten betrachtet nimmt das Auge das Gesamtkunstwerk in seiner Ganzheit wahr. Da werden aus den Quadraten Porträts, wie das von Lindemanns Enkel Emil. In anderen Bildern scheinen sich die Quadrate in ihrer Struktur aufzulösen, in Bewegung zu kommen und zu Wellenformen zu verschwimmen.