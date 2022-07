Flut-Vorbeugung in der Region : Mehr Talsperren-Stauraum bei Hochwasser

Bei dem verheerenden Hochwasser vom 14. Juli 2021 wurde auch der Campingplatz Glüder bei Solingen überflutet. Foto: Peter Meuter

Bergisches Land Fakten + Hintergrund Ein knappes Jahr nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 legt der Wupperverband ein „Zukunftsprogramm“ vor. Dessen teilweise schon begonnene Umsetzung soll bei neuen Krisensituationen dafür sorgen, dass weniger Schäden entstehen.

Das katastrophale Hochwasser vom 14. Juli des vergangenen Jahres steckt sämtlichen Betroffenen nach wie vor in den Knochen. Damals kam das Wasser mit einer solchen Gewalt, dass den Verantwortlichen am Abend des Unglückstages nichts anderes übrig blieb, als ganz Unterburg sowie andere Orte entlang der Wupper vollständig zu evakuieren. Gleichwohl waren die Schäden seinerzeit riesig. Und auch knapp ein Jahr nach der großen Flut, bei der in Solingen ein Mann ums Leben kam, sind längst noch nicht alle Spuren dieaes Jahrhunderthochwassers verschwunden.

Geht es nach dem Wupperverband, sollen die zuständigen Stellen in der Region nun gemeinsam dafür sorgen, dass die Menschen im Bergischen Land in Zukunft besser auf ein solches Ereignis vorbereitet sind. Aus diesem Grund hat der Verband, der unter anderem für Talsperren verantwortlich zeichnet, in den zurückliegenden Monaten ein „Zukunftsprogramm“ auf die Beine gestellt, bei dem nach Ansicht des Wupperverbandes allerdings auch das Land NRW in der Pflicht stehen muss.

INFO Gutachten lobt Verband für Agieren bei der Flut Studie In einer vom Verbandsrat des Wupperverbandes in Auftrag gegebenen Studie zum Hochwasser am 14. Juli 2021 kommen Wissenschaftler der RWTH Aachen zu dem Schluss, der Verband habe sich im Vorfeld der Katastrophe korrekt verhalten und sogar Schlimmeres verhindert. Das hatten Kritiker allerdings anders gesehen. Sie warfen dem Wupperverband vor, im Zuge des regenreichen Frühjahrs 2021 nicht rechtzeitig mit dem Ablassen von Wasser aus den Talsperren begonnen zu haben.

Um die umfangreichen Maßnahmen umzusetzen, sind finanzielle und personelle Ressourcen notwendig. Der Wupperverband hat hierzu ein Personalkonzept mit seinen Gremien abgestimmt. In Sachen Finanzierung ist auch das Land gefragt, die erforderlichen Mittel im Rahmen von Fördergeldern bereitzustellen“, sagte eine Sprecherin des Verbandes, die in dieser Woche zudem schon einmal einzelne Punkte des neuen „Zukunftsprogramms“ vorstellte.

Talsperren

Um die Aufgaben der Talsperren – Hochwasserschutz und Niedrigwasseraufhöhung – in Balance zu halten, hat der Wupperverband für das Sommerhalbjahr 2022 ein neues Konzept umgesetzt: Er hält mehr Stauraum für Niederschläge in den Talsperren frei. In der Wupper-Talsperre bedeutet dies etwa ein Volumen von mindestens 2,5 Millionen. Kubikmetern. Anhand von Prognosen für Niederschläge wird zudem geprüft, ob der aktuell freie Stauraum ausreichend. Bei Bedarf schafft der Verband zusätzliche Puffer. Dafür hat der Verband einen „Entlastungsplan“ aufgestellt. Dieser umfasst die Kommunikation mit den Kommunen, damit eine frühzeitige Information der Beteiligten und bei Bedarf die Warnung der Bevölkerung erfolgt. Um die Talsperren flexibler zu bewirtschaften, werden ab 2023 die Regeln der Wupper-Talsperre in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde dauerhaft angepasst. Sukzessive folgen andere Talsperren folgen.

Hotspot-Analyse

Diese hat der Wupperverband bereits abgeschlossen und nimmt in seinen Gesprächen mit Kommunen und auch in Workshops und Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern deren Erkenntnisse und Erfahrungen mit auf. Gemeinsam können dadurch mit den Kommunen Schutzmöglichkeiten geprüft und entwickelt werden, etwa neue Hochwasserrückhaltebecken oder Projekte des grünen Hochwasserschutzes wie Renaturierung und Auen-Retention (Zurückhaltung).

Information

Nach den Erfahrungen von 2021 sollen mehr Messdaten gewonnen und die Verfügbarkeit von Mess-Einrichtungen optimiert werden. Rund 20 der vorhandenen Niederschlagsstationen und rund 15 der vorhandenen Pegelmessstellen werden sukzessive zu Online-Stationen erweitert Die Zahl der Pegel soll von 56 um weitere 40 erhöht werden. Die Pegel Krebsöge an der Wupper-Talsperre, Loosenau an der Großen Dhünn-Talsperre und Reinshagenbever an der Bever-Talsperre hat der Wupperverband bereits zu automatisierten Meldepegeln umgerüstet. Erhöhte Abgaben aus diesen Talsperren werden automatisch den Feuerwehren per Mail mitgeteilt. In der Kooperation zum Forschungsprojekt Hochwasserwarnsystem 4.0 hat der Wupperverband schon 14 Sensoren zur Messung von Wasserständen installiert, weitere 16 werden folgen. Für das Forschungsprojekt läuft zurzeit die Akquise von Fördergeldern.

Kommunikation

Beim Meldewesen ist das Zusammenspiel von Kommunen und ihrem Katastrophenschutz, die die Bevölkerung warnen, mit dem Wupperverband wichtig. Der Verband hat einen Videokanal eingerichtet, der bei Bedarf von seiner Bereitschaft gestartet wird. Außerdem hat der Verband weitere Meldegrenzen festgelegt, sodass Kommunen und Einsatzkräfte bei Erreichen dieser Meldegrenzen Mails oder SMS bekommen. Durch das „rote Telefon“ werden Anrufe des Wupperverbandes bei der Feuerwehrleitstelle Wuppertal / Solingen unmittelbar durchgestellt.

In Kooperation mit den Kommunen erstellt der Wupperverband noch einen Hochwasser-Melde-Pass mit allen Infos. Bereits seit 2017 gibt es das Hochwasserportal des Wupperverbandes unter ­hochwasserportal.wupperverband.de. Hier können sich auch Bürger informieren.

Schadensbeseitigung