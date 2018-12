Rückblick des Bürgermeisters in Hückeswagen: Das Jahr war spannend und bewegend

HÜCKESWAGEN Wie hat der Bürgermeister 2018 erlebt? Dietmar Persians Antwort kommt spontan: „Ein sehr spannendes Jahr war das – und sehr bewegend.“ Spannend machten es viele große Projekte, die das Rathaus, die Kommunalpolitik und die Menschen in Hückeswagen beschäftigten.

Anderes machte weniger Schlagzeilen, fällt für den Rathaus-Chef und Menschen Dietmar Persian aber dennoch unter die Kategorie „bewegend“. Besonders in Erinnerung ist ihm sein Besuch in der französischen Partnerstadt Etaples sur Mer zum dort traditionellen „Heringsfest“. Verbunden war es 2018 mit Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkrieges vor hundert Jahren. Es wurde groß gefeiert, unter anderem mit Kranzniederlegungen auf dem Soldaten-Friedhof und am Krieger-Denkmal in der Stadt. „Und es war berührend zu sehen, wie viele Kinder und Jugendliche mit dabei waren. Das ist bei uns am Volkstrauertag ja eher nicht der Fall“, sagt Persian. „Sehr bewegend“ sei es für ihn gewesen, „dass wir uns als ehemalige Feinde heute in Frieden und Freundschaft begegnen. Ich habe von diesem Besuch mitgenommen, dass das starke Interesse an unserer Städtepartnerschaft fortbesteht.“