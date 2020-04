Hückeswagener Heim für Demenzkranke : Das „Wohnwerk“ ist auf Corona vorbereitet

Hückeswagen Noch ist niemand in dem Wohnheim für Demenzkranke infiziert. Im Ernstfall könnte aber sofort reagiert werden.

Die 23 Mitarbeiter des Wohnheims an der Montanus­straße arbeiten konzentriert und motiviert. Noch hat das Coronavirus – nach derzeitigem Erkenntnisstand – das „Wohnwerk“ nicht erreicht. Den 18 Bewohnern mit unterschiedlichem Demenzgrad geht es offenbar gut. Doch sollte auch hier Covid-19, wie die schwere Lungenkrankheit heißt, Einzug halten, könnten die Mitarbeiter und das Leitungsteam um Iris Prangenberg-Röntgen zumindest das Erdgeschoss zur Quarantänestation umfunktionieren. Alle vier Zimmer dort würden dann nach Rücksprache mit der Heimaufsicht umgehend frei geräumt, so dass dort bis zu vier Bewohner isoliert werden könnten. Das hieße, dass einige Zimmer vorübergehend doppelt belegt werden müssten. „Außerdem nehmen wir zurzeit keine neuen Bewohner auf“, berichtet die Heimleiterin. Somit stehen weitere zwei Zimmer leer.

Doch soweit ist es es noch nicht. „Bei uns ist momentan alles ruhig“, versichert Iris Prangenberg-Röntgen. Weder bei einem Bewohner noch einem Mitarbeiter habe sich bislang ein Coronaverdacht ergeben. Und dank der Vertragsapotheke in Hückeswagen, der Montanus-Apotheke am Wilhelmplatz, ist das „Wohnwerk“ derzeit auch gut mit Desinfektionsmittel ausgestattet. „Das wird in der Apotheke hergestellt, und wir bekommen es in Fünf- oder Zehn-Liter-Kanistern und füllen es selber ab“, berichtet die Leiterin.