Gastronomie in Hückeswagen Das Kneipensterben geht weiter

Zum 31. Dezember 2019 schloss mit „Alt-Hückeswagen“ an der oberen Islandstraße die kleine Eckkneipe nach mehr als 170 Jahren. Im vorigen November hatte die Inhaberfamilie der Gaststätte „Zum Alten Markt“ an der Marktstraße die „dauerhafte Schließung“ angekündigt. Dabei hatte der „Alte Markt“ im November 2018 sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Bereits 2003 schloss das „Chelsea“ an der Ecker Weierbach- / Kölner Straße, 2011 die Gaststätte „Wiesengrund“ in Winterhagen, die Gaststätte Hager an der Grünestraße machte 2017 endgültig dicht. Das „Overland“ in Herweg, in den 80er- und 90er-Jahren ein beliebter Anziehungspunkt, ist schon lange dicht. Das „Paul’s“ am Schmittweg ebenfalls, der Nachfolger hielt sich nur kurz. Die Traditionsgaststätte „Lotterbach“ in Herweg ist ebenfalls schon viele Jahre zu, ebenso die „Hubertusklause“ auf dem Höchsten und die „Wichsdose“ an der Bachstraße. Grund zum Optimismus gab es wenigstens beim „Kö 3“, das Im Dezember 2021 nach mehrmonatigem Leerstand wiedereröffnet wurde. Aber die neue Ära dauerte nur eineinhalb Jahren.