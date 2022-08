Das Hückeswagener Kinderdorf 2022 ist zu Ende : Kinderdorf muss ohne die „Mutter der Kompanie“ auskommen

Interview Hückeswagen Andrea Poranzke übernimmt künftig mehr Aufgaben im Bereich der Wirtschaftsförderung. Ihr letztes Kinderdorf sei das schönste gewesen, versichert sie.

Andrea Poranzke Die zwei Wochen sind wirklich gut gelaufen. Es herrschte eine ganz andere Stimmung als früher. Nach zwei Jahren Corona-Pause, in der wir nur die Kinderdorf-Alternative anbieten konnten, waren alle froh, sich wieder frei bewegen zu können. Auch die Mitarbeiter waren ganz entspannt. Bis auf die üblichen Querelen gab es nur wenige Streitereien unter den Kindern. Die Dorfpolizei war quasi arbeitslos.

Wie hat das Wetter in den vergangenen zwei Wochen mitgespielt?

Welche Produkte haben die etwa 170 Jungen und Mädchen in den Werkstätten hergestellt?

Poranzke Es sind viele tolle Sachen entstanden – seien es die Glasblumen der Glaswerkstatt, die Produkte der Holzwerkstatt oder auch die Kreationen im Bistro aus Schokoküssen und Waffelhörnchen. Ich bin immer wieder erstaunt über so viel Kreativität.

Zweiwöchige Ferienaktion in Hückeswagen

Poranzke Die Kinderdorf-Bürgermeisterin hatte ein tolles Wahlprogramm und es auch umgesetzt. So ist beispielsweise ein neues Blumenbeet im Garten des Jugendzentrums entstanden. Es gab eine Dorfpolizei, und von den Steuergeldern der Kinder wurde ein Ausflug in den Klettergarten organisiert.

Poranzke Direkt am Ende des Markttags, am Freitag, wurde das Kinderdorf abgebaut. Am Samstag haben wir die restlichen Materialien im Jugendzentrum einsortiert, und der Bauhof holt dann im Laufe der Woche die Holzhütten ab.