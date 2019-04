Schottisches Feeling : Schottischer Abend mit beliebtem Duo kommt an

Schottischer Abend mit beliebtem Duo kommt an

Das Folk-Duo Sabrina Palm und Steve Crawford spielte am Freitagabend im Kultur-Haus Zach. Foto: S. Crawford

Hückeswagen Schnelle schottische Tunes auf der Fiddle, ins Herz gehende Gitarrenklänge und Gesang, dazu ein kühles Guinness oder ein vollmundiger Whisky – mehr brauchte es am Freitagabend im Kultur-Haus Zach nicht, um sich in die schottischen Hochebenen versetzt zu fühlen.

Bereits zum vierten Mal war das Folk-Duo Sabrina Palm und Steve Crawford in Hückeswagen zu Gast. „Fresh Folk from Scotland“ lautet das Motto, mit dem die beiden Vollblutmusiker seit mehr als vier Jahren in Deutschland und Schottland unterwegs sind und begeistern.