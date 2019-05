Wipperfürth : Das EvB bekommt ein freundlicheres Inneres

Wipperfürth Nach dem Umbau des Wipperfürther Gymnasiums soll die Schule freundlicher, offener und heller werden. Mit dem Beginn der Maßnahmen ist jedoch frühestens zum Ende dieses Jahres zu rechnen. Der Ganztags-Neubau wird derweil mit dem neuen Schujahr in Betrieb genommen.

Wenn man sich das EvB-Gymnasium, das auch viele Schülerinnen und Schüler aus der Schloss-Stadt besuchen, genau ansieht, kommt man zu dem Schluss, dass es keine Schönheit ist und die Gebäude tief in den 1970er- und 1980er-Jahren verwurzelt sind. Im Gegensatz zum danebenliegenden „Alten Seminar“, lange Zeit Unterrichtsort der Gymnasiasten und längst Dependance der Verwaltung der Nachbarstadt. Am Äußeren des „neueren“ EvB-Gymnasiums wird sich auch nichts ändern, wohl aber am Inneren, wie Architektin Nataša Bramey-Dudas aus Schalksmühle mitteilt.

Die Entwürfe stehen. Daraus wird deutlich, dass die Schule im Inneren in Anlehnung an die Kölner Schulbaurichtlinien verändert werden soll, und zwar so, dass sie an die Anforderungen der heutigen Zeit und neuesten schulpädagogischen Erkenntnissen für Lehrer und Schüler angepasst werden. So soll etwa vor allem der Tatsache Rechnung getragen werden, dass Ganztag bedeutet, dass Schüler und Lehrer eben wesentlich länger in der Schule verweilen, als dass noch zu Zeiten des Baus des Gymnasiums der Fall gewesen ist.