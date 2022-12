Feuer in der Innenstadt von Hückeswagen Dachstuhlbrand sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr

Großbrand in der Innenstadt: Am Freitagmorgen brach gegen 8.20 Uhr ein Feuer im Dachgeschoss eines alten, bergischen Fachwerkhauses an der Heidenstraße aus. Mehr als 80 Einsatzkräfte aus allen Hückeswagener Einheiten sowie weitere Kräfte aus Radevormwald, Wipperfürth und vom Oberbergischen Kreis bekämpften die Flammen auch unter Atemschutz. Ein Feuerwehrmann verletzte sich durch herabfallende Ziegel, die 13 in dem Haus Heidenstraße 2 gemeldeten Bewohner blieben unverletzt.