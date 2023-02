„(D)ein Euro für Hückeswagen“ Neue Abstimmungsrunde im März

Projekt 1 – Anschaffung eines neuen Klaviers der Musikschule für die Löwen-Grundschule In der Löwen-Grundschule gibt es zwei Klaviere, die laut Aussagen eines Klavierbauers bereits um die 100 Jahre alt und in keinem guten Zustand mehr sind. Seine Expertise lautet: „Die akustischen Anlagen beider Instrumente sind voller Risse, was es unmöglich macht, für eine Stimmung der Instrumente zu garantieren.“ Da eine Reparatur beziehungsweise Restauration kostenmäßig unverhältnismäßig ist, beantragt die Musikschule die Anschaffung eines gut erhaltenen, gebrauchten Klaviers für die Grundschule.