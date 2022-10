Abstimmung von „(D)ein Euro für Hückeswagen“ : Der Stadtpark erhält einen Bouleplatz

Der Petanque-Club 04 Hückeswagen kann seine Kugeln bald im Stadtpark statt auf dem kleinen Platz oberhalb des Sportplatzes werfen. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Hückeswagen Die Abstimmung des Vereins „(D)ein Euro für Hückeswagen“ im September hatte einen klaren Sieger. Die Verantwortlichen klären nun mit der Stadt das Prozedere.

Der Stadtpark wird aufgewertet – mit einem Bouleplatz. Das ergab die jüngste Abstimmung des Ein-Euro-Vereins im September. Wie Andreas Pohl, stellvertretender Vereinsvorsitzender und Initiator des Fördervereins, jetzt mitteilte, waren auf der Beiratssitzung des Vereins „(D)ein Euro für Hückeswagen“ die abgegebenen Stimmen der Vereinsmitglieder ausgezählt worden – als Sieger unter den drei Vorschlägen ging dabei das Projekt 1 hervor. Der Bouleplatz soll zudem noch eine Sitzbank erhalten.

„Die Wahlbeteiligung unter den Mitgliedern war so hoch wie nie zuvor in der jungen Vereinsgeschichte“, berichtete Pohl. Von den etwa 500 stimmberechtigten Mitgliedern hatten insgesamt 175 gültige Stimmen per E-Mail, per Briefwahl oder persönlich am Altstadtfest-Stand des Ein-Euro-Vereins abgegeben. Davon votierten 84 Mitglieder für die Errichtung eines Bouleplatzes mit Sitzgelegenheit im Stadtpark. Auf den Projektvorschlag 2, die Erneuerung einer Minigolfbahn im Brunsbachtal, entfielen 67 Stimmen. 24 Mitglieder wünschten sich die Anschaffung und Installation eines Wipptiers an der Islandstraße. Die Verantwortlichen des Vereins werden sich laut Pohl nun kurzfristig um die Realisierung kümmern und dazu Kontakt zur Stadtverwaltung sowie zum Stadtsportverband aufnehmen.

Im Rahmen der Beiratssitzung wurde zudem ein sehr positives Fazit der Teilnahme am Altstadtfest gezogen, traten doch am zweiten September-Wochenende am Vereinsstand 23 neue Mitglieder bei. Des Weiteren kamen die Verantwortlichen mit einigen Mitgliedern und anderen Interessenten ins Gespräch und erörterten dabei auch neue Projektideen für die kommenden Abstimmungsrunden.

Das Ziel des Fördervereins für Hückeswagen ist es, möglichst viele Mitglieder zu gewinnen, die mindestens einen Euro monatlich als Beitrag leisten. Diese Beiträge sollen danach in soziale, kulturelle und sportliche Projekte und Ideen in der Schloss-Stadt investiert werden. Welches Projekt beziehungsweise welche Idee durch den Verein umgesetzt wird, bestimmen die zahlenden Mitglieder in Form einer Abstimmung auf der vereinseigenen Internetseite. So steuerte der Verein im siebten Jahr seines Bestehens in diesem Frühjahr 7777,77 Euro zur Sanierung des Bürgerbads bei. Er hat Insektenhotels im Stadtgebiet aufstellen und auf Wiehagen Stromkästen mit historischen Motiven bekleben lassen, auch wurde mit seinen Mitteln der Brunnen am Weber-Denkmal im Island repariert und neu hergerichtet. Dazu kommen viele weitere Aktionen.