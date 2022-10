CVJM Hückeswagen feiert sein 166. Jahresfest : Erste Rüststunde nach drei Jahren

Der CVJM Hückeswagen feierte sein 166. Jahresfest mit einer Andacht, einem Abendessen, einem Gottesdienst und dem CVJM-Café. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Am Wochenende feierte der CVJM Hückeswagen sein 166. Jahresfest. Das erste richitge seit Beginn der Pandemie. Nun steht das Jubiläum des Posaunenchors an.

Von Heike Karsten

Die Rüststunde des CVJM Hückeswagen im Gemeindezentrum Lindenberg am Samstagabend war der Auftakt zum 166. Jahresfest. Der Begriff, der aus einer früheren Zeit stammt, spiegelt den Hintergrund gut wider. „Die Stunde ist dafür gedacht, die Mitarbeitenden zu rüsten und ihnen Kraft zu geben für die nächsten Schritte, die im Verein zu tun sind“, erläuterte die zweite Vorsitzende, Eta Brülls. So wurde im Gemeindezentrum ein Gottesdienst mit Liedern, Gebeten und dem Abendmahl gefeiert.

In der Predigt, die Presbyterin Eta Brülls hielt, ging es hauptsächlich um das Thema Frieden. Dabei war keineswegs nur der Friede der Menschen und Völker untereinander gemeint, sondern auch der innere Friede und die Verbindung zu Gott. Eta Brülls verschob dabei die Ostergeschichte in den Herbst, was besonders gut zu den aktuellen Ereignissen in der Welt passte.

Zweimal musste die Rüststunde in den vergangenen Jahren verschoben werden. „Das Jahresfest haben wir gefeiert, aber die Rüststunde war uns in der scharfen Coronazeit zu riskant“, betonte Eta Brülls. Dass das Treffen der Vereinsmitglieder dieses Mal kleiner ausfiel, als in den Jahren zuvor, lag nicht nur an der Urlaubs- und Erkältungszeit. „Wir schrumpfen zusammen und sind zu einem Seniorenclub geworden, da es keine eigene Jugendarbeit gibt, für die wir auch keine Mitarbeiter haben“, bedauerte die zweite Vorsitzende.

Ein schöner Ausklang des Samstagabends war das gemeinsame Abendessen, um das sich Dorothea Rüpke gekümmert hatte. Elke Thiemann hatte dafür die Tische herbstlich dekoriert. Der Einladung gefolgt war auch Gisela Prinz (87), die schon in der ehemaligen Frauenhilfe aktiv war. „Ich lebe seit 20 Jahren in Hückeswagen und bin seitdem auch im CVJM.“

Den Sonntagsgottesdienst zum Jahresfest in der Pauluskirche gestaltete Pfarrerin Dr. Anke Mühling. Für den Nachmittag hatte der Verein zum beliebten CVJM-Café ins Gemeindezentrum Lindenberg eingeladen.