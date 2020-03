Hückeswagen und das Coronavirus : Tiefer Einschnitt ins öffentliche Leben

Hückeswagen Die Stadtverwaltung kündigt weitere massive Beeinträchtigungen an. Bürgermeister Dietmar Persian: „Ziel ist der Schutz der Alten und Kranken, dem jetzt alles unterzuordnen ist.“

Ab sofort sind alle Veranstaltungen in Hückeswagen untersagt – das teilte Bürgermeister Dietmar Persian am Montag mit und verwies dabei auf den Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums zur Eindämmung der Coronavirus -Infektion. „Lediglich Veranstaltungen, die der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge dienen, bleiben erlaubt.“ Darunter falle auch der Wochenmarkt am Donnerstag, der der Nahversorgung dient.

Darüber hinaus ist die Stadtverwaltung ab heute, Dienstag, für den Publikumsverkehr geschlossen. Persian: „Nur in dringenden Fällen ist nach vorheriger Terminabsprache ein persönlicher Besuch möglich.“ Die Hückeswagener sollten ihre Anliegen per Telefon oder E-Mail regeln, Unterlagen an die Verwaltung können in den Briefkästen am Bürgerbüro und Rathaus eingeworfen werden. Der Verwaltungschef sieht diese „weitreichenden Maßnahmen“ als notwendig für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung: „Die einzige Möglichkeit, die Corona-Welle überschaubar zu halten, ist die Einschränkung von persönlichen Kontakten.“ Dies bedeute tiefe Einschnitte in das öffentliche Leben. „Ziel ist der Schutz der Alten und Kranken, dem jetzt alles unterzuordnen ist.“