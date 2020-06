Bildung in Hückeswagen : Schulen sehnen sich nach Normalität

So sieht es derzeit an allen geöffneten Schulen in Hückeswagen und ganz Deutschland aus: Die Schüler sitzen in einem großen Abstand zueinander. Foto: dpa/Marijan Murat

Hückeswagen Durch das rollierende System werden Schüler derzeit tageweise unterrichtet. Die Schulen haben ihre eigenen Konzepte dafür ausgearbeitet, hoffen aber auf weitere Lockerungen in der Corona-Krise und die Rückkehr zur Normalität.

Von Heike Karsten

Die ersten Schüler, die nach der Schließung der Schulen aufgrund der Corona-Situation wieder in den Genuss eines PräsenzUnterrichts gekommen sind, waren die Abschluss-Schüler wie Abiturienten, Zehnt- und Viertklässler. Für alle anderen Klassen gilt seit dem 11. Mai das „rollierende System“.

An mindestens einem Tag der Woche besuchen sie die Schule und können dort die Unterrichtsmaterialien, die sie die restlichen Tage der Woche zu Hause bearbeitet haben, besprechen und neuen Unterrichtsstoff aufgreifen. An den Hückeswagener Schulen hat sich das System bisher bewährt, wie die Schulleiter berichten. Jede Schule hat dafür einen eigenen individuellen Plan ausgearbeitet.

Info Schrittweiser Einstieg in den Präsenz-Unterricht Bedeutung „Rollierendes System“ bedeutet, dass jeden Tag andere Klassen unterrichtet werden. Die Reihenfolge ist nicht zwingend – Schulen können ihre eigenen Konzepte erstellen und etwa auch bestimmen, dass einzelne Jahrgänge zwei Tage hintereinander unterrichtet werden. Mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs gilt für alle Schüler die Schulpflicht. Normalität Einen regulären Schulbetrieb für die 2,5 Millionen Kinder und Jugendlichen in NRW wird es vor den Sommerferien (Beginn: 29. Juni) nicht geben.

Realschule

In der Städtischen Realschule werden je zwei Jahrgänge pro Tag unterrichtet – einer im Altbau und einer im Neubau. Durch die Größe des Gebäudes und das weitläufige Gelände sei es kein Problem, ausreichend Abstand zu halten. Das manuelle Erstellen der Lehrer-Einsatzpläne gleiche jedoch einem Sudoku-Spiel. „Wir wollen den Personaleinsatz gerecht verteilen und basteln täglich einen individuellen Plan, für den es kein Computerprogramm gibt“, sagt Schulleiter Thorsten Schmalt. Das sei ein gigantischer Verwaltungsaufwand, der jedoch funktioniere. „Das rollierende System läuft bei uns komplett reibungslos, und ich bin ganz stolz auf die Schüler“, fügt Schmalt hinzu.

Die Klassen werden in Kleingruppen von acht bis zehn Schülern aufgeteilt, je nach Raumgröße. Das Distanzlernen wurde parallel ausgeweitet. So werden die Schüler über das Google „Classroom-Portal“ digital mit Aufgaben versorgt – nicht nur in den Hauptfächern, es gibt unter anderem auch sportliche Übungen per Video. „Wir werden das digitale Lernen nach der Krise nicht auf Null runtersetzen“, betont Schmalt. Geplant ist die Anschaffung von digitalen Schulbuch-Lizenzen, die viele Vorteile bieten.

Thorsten Schmalt ist der kommissarische Schulleiter an der Realschule. Foto: Stephan Büllesbach

Hauptschule

An der Montanusschule fällt der Einsatzplan etwas übersichtlicher aus. „Wir haben nur zehn Kollegen, die derzeit unterrichten“, sagt Schulleiter Karlheinz Rennau. Die Schulstunden für den Präsenz-Unterricht wurden von 45 auf 60 Minuten ausgedehnt. Unterrichtet werden die Hauptfächer Deutsch, Mathe, Englisch sowie das jeweilige Fach des Klassenlehrers.

Jeder Schüler hat einen festen Platz in der Klasse, der per Sitzplan stündlich überprüft werde. „Es läuft sehr gut, und wir sind froh, die Kinder wiederzusehen“, sagt Rennau. Viele Gedanken macht er sich um die Abschlussfeier der Abgangsschüler, die an der Schule immer etwas ganz Besonderes ist. „Es wird der traurigste Abgang, den wir je hatten“, befürchtet Rennau.

Erich-Kästner-Schule

An der Förderschule hat sich das rollierende System bereits bewährt, wie Schulleiterin Cordula Schneider bestätigt. „Natürlich wünscht man sich, man könnte die Schüler öfter sehen“, fügt sie hinzu. Unterrichtet wird in Kleingruppen von fünf bis sechs Schülern – manchmal auch weniger, wenn Integrationshelfer dabei sind, die bei der Personenzahl mitgerechnet werden müssen. „Jede Klasse gibt es quasi drei Mal“, fügt Cordula Schneider hinzu.

Leitet die Erich-Kästner-Schule: Cordula Schneider. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Unterrichtet werden die Hauptfächer sowie Sachunterricht. In der Mittelstufe liegt das Augenmerk darauf, das „Lernen zu Hause“ zu erlernen. „Wir sind positiv überrascht, bei wie vielen Schülern das gut funktioniert“, freut sich die Schulleiterin. 83 Prozent der Lehrer stehen für den Unterricht zur Verfügung. Für den benötigten Abstand untereinander wurden die Pausen versetzt. Auch wenn das System gut läuft, sei es dennoch herausfordernd, die immer neuen Vorgaben kurzfristig umzusetzen.

GGS Wiehagen

An der Gemeinschaftsgrundschule Wiehagen hat sich das System seit dem 11. Mai gut eingespielt. Pro Wochentag wird ein Jahrgang unterrichtet, jede Klasse ist dabei in zwei Gruppen eingeteilt. Einen festen Tag pro Woche gibt es dennoch nicht. „Durch die Feiertage verschiebt sich der Tag“, erklärt Rektorin Claudia Paradies. Die Eltern werden überwiegend per E-Mail-Kontakt informiert, die Hausaufgaben können über die Internetseite bezogen werden. „Es ist schon eine Anstrengung, das alles auf die Beine zu stellen. Aber die Eltern und Kinder machen gut mit, auch bei der Beachtung der Hygienemaßnahmen“, sagt sie und äußert sich zufrieden.

Für das neue Schuljahr nach den Sommerferien werde zunächst ganz normal geplant. Doch es gibt erste Einschränkungen: „Der Gottesdienst bei der Einschulung fällt weg, aber wir werden den Tag dennoch schön für die Kinder gestalten“, verspricht die Rektorin.

Löwen-Grundschule