Sprechstunde in Hückeswagen : Bürgermeister Persian ist auch per Skype zu erreichen

Bürgermeister Dietmar Persian – hier in seinem Home-Office – ist ab sofort auch per Skype zu erreichen. An zwei festgelegten Terminen können die Bürger ihn „anskypen“. Foto: Persian

Hückeswagen Die erste „virtuelle“ Bürgersprechstunde findet am Donnerstag, 4. Juni, in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr, statt. Eine weitere Skype-Sprechstunde ist für Donnerstag, 25. Juni, ebenfalls von 16 bis 17 Uhr, vorgesehen.

Besondere Ereignisse erfordern kreative Ideen: Da die regelmäßigen Bürgersprechstunden mit Bürgermeister Dietmar Persian aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht stattfinden können, ist Persian aber dennoch für die Hückeswagener und andere Interessierte zu erreichen. Um einen Ersatz für die Sprechstunden anzubieten, ist der Bürgermeister jetzt auch zu festgelegten Zeiten per Skype erreichbar.

„Natürlich ist vieles auch per Telefon zu besprechen. Aber es ist einfach schön, wenn man seinen Gegenüber bei einem Gespräch auch sehen kann. Deswegen möchte ich gerne eine Bürgersprechstunde per Skype anbieten, bei der man sich zumindest virtuell in die Augen kann“, erklärt Persian.

Skype kann kostenlos auf jedem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone genutzt werden. Nutzer müssen nur die entsprechende App herunterladen und ein Benutzeraccount anlegen.

Die erste „virtuelle“ Bürgersprechstunde findet heute, Donnerstag, 4. Juni, in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr, statt. Eine weitere Skype-Sprechstunde ist für Donnerstag, 25. Juni, ebenfalls von 16 bis 17 Uhr, vorgesehen. Bürgermeister Persian ist in dieser Zeit ohne Voranmeldung per Skype erreichbar. Und wie funktioniert das? Einfach in Skype nach „Dietmar Persian“ suchen und „anskypen“.

Doch auch wer kein Skype nutzen kann oder will, kann den Hückeswagener Bürgermeister erreichen: Zusätzlich gibt es eine telefonische Bürgersprechstunde am Dienstag, 30. Juni, 15 bis 16 Uhr. In dieser Zeit ist Persian unter Tel. 02192 88-100 ohne Voranmeldung erreichbar. Aber auch außerhalb dieser Zeiten ist Persian per Telefon erreichbar. Hier wird dann gegebenenfalls ein Rückruf vereinbart, heißt es in einer Pressemitteilung der Schloss-Stadt Hückeswagen. Auch persönlich ist Persian wieder für Gespräche zu erreichen. Dies funktioniert aber nur per Voranmeldung unter Tel. 02192 88-101.