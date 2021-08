Mobile Corona-Schutzimpfung : Noch drei Sondertermine zum Impfen in Hückeswagen

Noch drei Sondertermine zum Impfen in Hückeswagen

Das Impfmobil des Kreises steht bis zum 26. August drei Mal in Hückeswagen. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Der Impfstoff kommt in den nächsten neun Tagen gleich drei Mal zu den Hückeswagenern, die noch nicht geimpft sind oder ihre zweite Impfung benötigen.

Das Impfmobil des Kreises legt an den nächsten beiden Donnerstagen 19. und 26. August, jeweils 10 bis 14 Uhr, zwei zusätzliche Halts an der Teststation im Brunsbachtal ein. Zudem fährt er turnusgemäß am kommenden Montag, 23. August, 11 bis 15 Uhr, auf dem Bahnhofsplatz vor.