Hückeswagenerinnen bei Oldtimertreffen am Tegernsee Zwillinge dürfen mit „Grolli“ zum Concours of Elegance

Auf Gut Kaltenbrunn am Tegernsee, eingebettet in die bayerischen Alpen, versammeln sich in der kommenden Woche, vom 22. bis 27. Juli, Automobil-Liebhaber zum ersten internationalen Concours of Elegance Germany. Die Sammler aus der ganzen Welt treffen sich auf Einladung der Organisatoren des Concours of Elegance Hampton Court Palace, den es seit 2016 gibt. Zu dem elitären Treffen mit 200 klassischen und vor allem seltenen Autos gehört auch ein „Ladies Concours“, an dem die Zwillingsschwestern Josephine und Madlen Haghs aus Hückeswagen teilnehmen. 20 Frauen gehen am Samstag, 27. Juli, auf eine Ausfahrt.