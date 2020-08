Wipperfürth : Comedian Bülent Ceylan gibt Zusage zur Open-Air-Arena

Wipperfürth Die Wipperfürther Open-Air-Arena-Veranstaltungsreihe vom 28. August bis 6. September bekommt doch noch einen krönenden Abschluss: Comedian Bülent Ceylan ersetzt seinen Kollegen Kaya Yanar.

Eigentlich sollte der beliebte und aus dem Fernsehen bekannte Comedian Kaya Yanar am Sonntag, 6. September, den grandiosen Abschluss der zehntägigen Open-Air-Arena-Veranstaltungsreihe auf den Ohler Wiesen in Wipperfürth bilden. Doch der musste Ende Juli absagen. Nun hat der Veranstalter, die Wiehler Agentur „Wunschkonzert“, einen adäquaten Ersatz gefunden: Ab 19 Uhr wird Comedian Bülent Ceylan am ersten September-Sonntag auf der Bühne vor bis zu 1000 Zuschauern stehen. Der Deutsch-Türke aus Mannheim ist ebenfalls TV-bekannt.