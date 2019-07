Hückeswagen : Christiane Klur verlässt die Realschule

Hückeswagen Nach zwölf Jahren in Hückeswagen verlässt die 51-Jährige „ihre“ Schule und wechselt zur Bezirksregierung Köln. Der Abschied fällt schwer. Ihr Stellvertreter Thorsten Schmalt übernimmt die Leitung der Realschule kommissarisch.

Wenn Christiane Klur morgens die kurze Steigung von der Kölner Straße zum Lehrerparkplatz an der Realschule hochfährt, erfüllt sie das mit großer Genugtuung. Dass die Stadt die „Rumpelstrecke“ in den Osterferien mit einer neuen Asphaltdecke versehen ließ, was die Schulleiterin viele Jahre gefordert hatte, hatte sie überrascht. Deshalb sagt sie breiten grinsend: „Das ist mein persönlicher Triumph!“ Selbst Bürgermeister Dietmar Persian und Alexander Stehl, Fachbereichsleiter Bildung und Soziales, vom Schulträger können sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.