Kultur in Hückeswagen Erstes Nachtkonzert ist ein besonderes Erlebnis

Dabei stand das Konzert am Vormittag des Konzerttages noch auf der Kippe, da die Harfenistin krankheitsbedingt absagen musste. Mit Valeska Gleser fand sich aber zum Glück kurzfristig adäquater Ersatz. Der Einsatz verdiente großen Respekt, da die Harfenistin die Stücke nicht in ihrem Repertoire hatte und bei der Generalprobe am Nachmittag zum ersten Mal spielte. Großen Applaus erhielt zudem Violinistin Annette Wehnert für ihre Virtuosität am Instrument, die besonders bei „Funk the string“ zum Ausdruck kam. Das Stück stach mit seinem aufwühlenden Rhythmus zwar aus den sanften Klängen zur Nacht deutlich heraus, vertrieb aber auch eventuell aufkommende Müdigkeit. Beschlossen wurde das erfolgreiche Nachtkonzert mit Mozarts Klassiker „Schlafe, mein Prinzchen“ und dem gemeinsam gesungenen Nachtlied von Brahms.