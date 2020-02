Bildung in Hückeswagen : Chinesisch lernen am Berufskolleg

Hückeswagen Ab dem kommenden Schuljahr können interessierte Schüler am Berufskolleg Hückeswagen neben Englisch als zweite Fremdsprache Chinesisch lernen. Es soll in Zukunft auch eine Kooperation mit der Städtischen Realschule geben.

Im Berufskolleg ist man immer schon nahe am Puls der Zeit. Und so mutet es nur auf den ersten Blick ungewöhnlich an, dass ab dem kommenden Schuljahr als zweite Fremdsprache nicht mehr Französisch, sondern Chinesisch gelernt werden kann. „Unsere Intention ist, dass die Schüler einen Grundwortschatz erlernen können, mit dem sie sich im Alltag und im Beruf in China zurechtfinden können. Das bisherige Angebot Französisch wird mit diesem Jahrgang auslaufen“, erklärt Schulleiter Gunnar Mühlenstädt.

Chinesisch zu lernen sei weniger kompliziert, als es den Anschein habe, sagt Yanqing Tabacchi. „Natürlich kommt es aus einer ganz anderen Sprachfamilie als die indogermanischen Sprachen. Die Schüler müssen also die Worte und die Zeichen ganz neu lernen. Zudem ist die richtige Betonung wichtig“, sagt die 55-Jährige. So könnten also die gleichen Wörter in unterschiedlicher Betonung auch eine andere Bedeutung haben. „Allerdings ist das Chinesische eine Kontextsprache, was die Sache erleichtert“, sagt sie. Und auch die Grammatik sei viel einfacher als im Deutschen, da es keine Flexion oder unterschiedliche Zeitformen gebe. „Wenn die Schüler die ersten Zeichen und Worte erst einmal gelernt haben, geht es in der Regel recht einfach weiter“, sagt die 55-Jährige. 320 Stunden, die in den zwei Jahren am Berufskolleg für Chinesisch vorgesehen sind, sollen reichen, um einen Grundwortschatz aufzubauen. „Es gibt einheitliche Sprachprüfungen, nach denen die Sprachkenntnis bemessen werden – ähnlich wie bei Deutsch als Fremdsprache. Nach zwei Jahren haben die Schüler den Standard A2 oder B1“, sagt Yanqing Tabacchi. Mit B1 könne man sich schon sehr gut verständigen, B2 sei etwa Uniniveau. „Für die Schüler besteht zudem die Möglichkeit, sich in Düsseldorf einer HSK-Prüfung zu unterziehen, mit der sie dann den Nachweis der Sprachkenntnis auch schriftlich haben“, sagt sie. Das sei wichtig, wenn die Schüler an eine chinesische Uni gehen wollen.