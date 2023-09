„Stadtgespräch bei der Hückeswagener CDU Noch keine klare Position zum Kanalnetz

Schon seit etwa einem Jahr ist die Übertragung des städtischen Kanalnetzes an den Wupperverband ein wichtiges Thema im Rathaus und in den kommunalpolitischen Gremien. Die Stadtverwaltung unter Bürgermeister Dietmar Persian will das Geschäft, das der Stadt etwa 60 Millionen Euro einbringt, unbedingt abschließen, der Verband will es auch, die umfassenden Vorarbeiten inklusive Abstimmung mit der Bezirksregierung sind weit fortgeschritten. Aber wird der Stadtrat am Ende auch zustimmen? Die Entscheidung steht noch in diesem Herbst auf der Tagesordnung, aber die politischen Positionen sind offensichtlich noch nicht so klar wie es der Verwaltungswille ist. Das wurde auch am Montagabend im Kultur-Haus Zach deutlich: Die CDU hatte zum „Stadtgespräch“ eingeladen, um die Meinung der Bürger zum Thema zu hören.