Nachruf : CDU Hückeswagen trauert um Annegret Busch

Annegret Busch ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Foto: nn (Archiv)

Hückeswagen Am 10. März ist Annegret Busch im Alter von 74 Jahren gestorben. Die Trauerfeier findet am Freitag, 13 Uhr, in der Johanniskirche statt. Anschließend erfolgt die Beisetzung der Urne auf dem Friedhof.

Diese Nachricht löst Bestürzung aus: Die CDU nimmt Abschied von Annegret Busch. „Als Ratsfrau und sachkundige Bürgerin hat sie viele Jahre die Politik mit bestimmt“, schreibt Willi Endresz, Vorsitzender des Stadtverbandes. Am 10. März war Annegret Busch im Alter von 74 Jahren gestorben. Die Trauerfeier findet am Freitag, 13 Uhr, in der Johanniskirche statt. Anschließend erfolgt die Beisetzung der Urne auf dem Friedhof.

1993 trat Annegret Busch in die CDU ein und wurde 1999 direkt in den Rat gewählt. Das schaffte sie auch bei den Kommunalwahlen 2004 und 2009. Insgesamt war sie 15 Jahre Ratsfrau. „2014 stellte sie sich nicht erneut zur Wahl, arbeitete aber politisch weiter in der Fraktion als sachkundige Bürgerin“, berichtet Endresz. Schwerpunkte habe sie im Ausschuss für Abwasserbeseitigung und Bauhof gesetzt sowie im Ausschuss für Bauen und Verkehr. „Auch als Landwirtin brachte sie ihr Fachwissen ein“, würdigt er. Als „Mutter oder Seele der Fraktion“ habe sie den Zusammenhalt der Fraktion stark gefördert, „wenn sie zu Fraktionssitzungen in der Adventszeit selbst gebackene Plätzchen mitbrachte, oder zu ihren runden Geburtstagen die Fraktionssitzungen bei ihr zu Hause mit guter und reichlicher Bewirtung stattfanden“, sagt Endresz. Ihre Erfahrung, ihren Sachverstand und ihr herzliches Wesen würden Fraktion und Partei sehr vermissen.

(rue)