Reparaturservice in Hückeswagen : CDU stattet Fahrradstation neu aus

Hückeswagen Orangefarbene Reparatursäule erhält neues Werkzeug und neue Luftpumpe.

Inzwischen gibt es die auffällig lackierte Säule bereits seit fünf Jahren, und daher wurde sie jetzt mit neuem Werkzeug ausgestattet, wie Winkelmann berichtete. Zudem wurde sie auch mit einer funktionstüchtigen Luftpumpe zum Start in die Saison 2022 ausgerüstet. Die Säule ist zudem mit Werkzeugen wie zum Beispiel Schraubendrehern, Maulschlüssel, Inbusschlüssel, Reifenheber und Zangen versehen. Bei Schäden oder Pannen am Fahrrad können die Radfahrer dann diese Station nutzen. Zur bequemeren Behebung von Schäden kann das Fahrrad sogar an zwei Hörnern oben am Gehäuse der Station aufgehangen werden.