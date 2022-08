Einsatz für die Hückeswagener Feuerwehr : Carport in Winterhagen steht in Flammen

Carport in Winterhagen steht in Flammen

Winterhagen Bei dem Versuch, das Feuer eigenständig zu löschen, wurden sieben Anwohner verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Einem aufmerksamen Nachbarn ist es wohl zu verdanken, dass nicht noch mehr passiert ist. Er bemerkte am späten Samstagnachmittag den Brand in einem Carport in Winterhagen, der unmittelbar an ein Wohnhaus grenzt, und informierte umgehend die Eigentümer. Bei dem Versuch der Anwohner, das Feuer eigenständig zu löschen, wurden sieben Menschen verletzt. Sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus.