Caritas-Lotsenstelle in Hückeswagen Zuhören, informieren, vermitteln und helfen bei Sorgen und Nöten

Der Flyer listet auch Beispiele auf, bei denen Ute Herrmann (65, Erzieherin im Ruhestand) und Lioba Kotthoff (52, studierte Ingenieurin und Deutschlehrerin in Teilzeit für Migranten in Wipperfürth) den Besuchern zur Seite stehen: wenn sie etwa finanzielle Probleme haben und zum Beispiel die Kosten für die Klassenfahrt nicht aufbringen können, wenn jemand Antragsformulare von Behörden oder den jeweiligen Sachbearbeiter nicht versteht, oder wenn sie sich nicht auskennen und wissen, an wen sie sich wenden können. Dann sind die beiden Frauen zur Stelle. Auch bei Mobbing in der Schule oder Problemen in Ehe und Familie. Das Vorgehen in diesen Fällen ist dann: zuhören und den Kontakt zu den Experten herstellen.