Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Comedian & Experte für Kreuzfahrten legt ab

In Ellers neuem Programm erlebt das Publikum jede Menge absurde und saukomische Geschichten, die er auf den sieben Weltmeeren, in aller Herren Länder und überall sonst zusammen getragen hat, wo der deutsche Kreuzfahrer stolz seine Bordkarte um den sonnenverbrannten Hals trägt. Dabei spielt der wortgewaltige Beobachter Eller erneut auf der Klaviatur der Komik so leichtfüßig und flink mit messerscharfem Sarkasmus, intelligentem Wortwitz und bildgewordener Selbstironie, das seinem Publikum nur in der Pause Zeit bleibt, sich kichernd die Freudentränen aus dem Gesicht zu wischen und das Zwerchfell zurück auf Normal-Frequenz zu bringen, heißt es in der Ankündigung.