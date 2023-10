Öffentlicher Nahverkehr im Oberbergischen Kreis Kreis plant Verbesserungen für Buslinie 336

Die Stadt verfolgt bei dem Projekt mehrere Ziele: eine durchgängige und verlässige Taktung des gesamten Fahrplans (am besten halbstündig), eine gute Anbindung zum RE 47 und der S-Bahn S 7 am Lenneper Bahnhof, eine deutlich verbesserte Anbindung der Nachbarstädte Radevormwald und Wermelskirchen, eine verbesserte Anbindung an die Bahnverbindung in Marienheide und eine bessere Anbindung der westlichen Gewerbegebiete.