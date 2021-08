Hückeswagen wählt am 26. September : In sechs Wochen wird gewählt

Diese Wahlplakat am Bergischen Kreisel sind zwar von 2017, der Kandidat der CDU und die Bewerberin der SPD sowie der Spitzenkandidat der Bundes-FDP sind aber auch vier Jahre später die gleichen. Foto: joachim rüttgen

Hückeswagen Ursula Thiel vom Wahlamt der Stadt bereitet die Bundestagswahl vor. Ab Montag, 16. August, ist bereits Briefwahl möglich. Ein Überblick über Wahllokale, Kandidaten, Parteien und die Briefwahl.

In sechs Wochen wird wieder gewählt. Gut 11.500 Hückeswagener sind dann am Sonntag, 26. September, aufgerufen, ihre Stimme bei der Bundestagswahl abzugeben. Die Voraussetzungen in der Schloss-Stadt dafür schafft Ursula Thiel vom Wahlamt, und das bereits seit mehr als 20 Jahren. Auf Folgendes an Bewährtem und Neuem müssen sich die Wahlberechtigten einstellen.

Wer ist wahlberechtigt? Wählen bei darf, wie bei Landtagswahlen, wer mindestens 18 Jahre alt ist und die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Bei der Europawahl dürfen auch EU-Bürger abstimmen, bei der Kommunalwahl auch schon 16-Jährige und ebenfalls EU-Bürger.



Wie finde ich das richtige Wahllokal? Das für die Wähler zuständige Wahllokal steht auf den Wahlbenachrichtigungskarten, die in der kommenden Woche zugeschickt werden und spätestens in der letzten August-Woche in den Briefkästen liegen sollten. In Hückeswagen gibt es auch zur Bundestagswahl am 26. September 15 Wahllokale – fast identisch zur Kommunalwahl im vorigen Jahr. Damals hatte es coronabedingt einige neue Lokale gegeben – etwa die Hälfte der Wahllokale war betroffen. Die Neuzuordnung hat sich laut Ursula Thiel bewährt und werde beibehalten. Neu im Gegensatz zur Bundestagswahl 2017 sind: Wahlbezirk 060 Haus Marienbrunnen, Goethestraße 83 (vorher Margarete-Starrmann-Kindergarten), Wahlbezirk 090 Grundschule Wiehagen, Blumenstraße 51 (Katholisches Gemeindezentrum Wiehagen), Wahlbezirk 100 Vereinshaus Kleingartenanlage Busenbach, Busenbacher Weg (Café KiWie), Wahlbezirk 110 GBS-Büro, Blumenstraße 2 (Schützenhaus), Wahlbezirk 130 das ehemalige BEW- und jetzige städtische Büro, Bahnhofsplatz 12 (Bürgerbüro) sowie Wahlbezirk 150 Vereinshaus Segler-Vereinigung, Käfernberg 12 (Feuerwehr-Gerätehaus Herweg). Eine weiter Änderung basiert auf den Folgen des Hochwassers: Das davon stark betroffene Injoy-Fitnessstudio (030) kann nicht genutzt werden, daher hat Ursula Thiel die Realschule, Kölner Straße 53, für diesen Wahlbezirk auserkoren. „Das gilt aber nur für die Bundestagswahl“, versichert sie. Bei der Landtagswahl im Mai 2022 wählt der Bezirk 030 wieder im Injoy. Die Wahllokale der übrigen Wahlbezirke bleiben unverändert. Die neuen Wahllokale sind alle barrierefrei, die alten allerdings nicht unbedingt, wie zum Beispiel das Feuerwehrgerätehaus in Straßweg oder die ATV-Halle. Ursula Thiel appelliert an alle Wähler, ihre Wahlbenachrichtigungskarte sorgsam zu lesen. „Darauf steht das Wahllokal“, betont sie. Und das könnte sich unter Umständen im Vergleich zur letzten Wahl geändert haben.

Zu welchem Wahlkreis gehört Hückeswagen? Die Schloss-Stadt gehört zum Wahlkreis 99 Oberbergischer Kreis.



Wer sind die Abgeordneten, die man über die Erststimme wählen kann? Als Favorit auf ein Direktmandat geht Dr. Carsten Brodesser von der CDU ins Rennen – der Lindlarer gehört dem Bundestag bereits seit Beginn dieser Legislaturperiode an. Die SPD hat zum fünften Mal in Folge Michaela Engelmeier nominiert, die von 2013 bis 2017 Mitglied des Bundestags war. Ebenfalls Berlin-Erfahrung hat Jörg von Polheim. Der Hückeswagener Bäckermeister saß von Januar 2012 bis Oktober 2013 als Nachrücker für die FDP im Bundestag. Dazu kommt mit Philipp Ernst Wüster, Kandidat der Satirepartei „Die Partei“, ein zweiter Kandidat aus der Schloss-Stadt. Die weiteren Bewerber sind Sabine Grützenmacher (Grüne), Bernd Rummler (AfD), Diyar Agu (Die Linke), Christian Abstoß (Freie Wähler) und Markos Pavlidis von der Partei „Die Basis“.



Welche Parteien kann man über die Zweitstimme wählen? Über die Zweitstimme wird eine Partei oder Listenverbindung gewählt. Wählbar sind alle Parteien, die auf dem Stimmzettel stehen, das sind für Oberberg insgesamt zwölf: CDU, SPD, FDP, AfD, Grüne, Die Linke, Tierschutzpartei, Piraten, Freie Wähler, ÖDP, Gesundheitsforschung und Die Basis.

Wann sind die Wahllokale geöffnet? Sonntag, 26. September, 8 bis 18 Uhr. Überall gibt es ein Hygienekonzept mit Einbahnstraßen-Regelung, so dass sich Ein- und Ausgang an unterschiedlichen Stellen befinden. Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht sind einzuhalten. Es liegen zwar Einmalkulis aus. Ursula Thiel regt aber an, dass jeder seinen eigenen Kugelschreiber mitbringt. Bleistifte dagegen sind tabu!