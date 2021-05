Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Hückeswagen wissen müssen

Hückeswagen Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. In Hückeswagen stellen die ersten Parteien ihre Direktkandidaten auf. Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis und den Kandidaten wissen.

In gut vier Monaten wird ein neuer Bundestag gewählt. Am Sonntag, 26. September, sind auch wieder etwa 11.000 Wahlberechtigte aus der Schloss-Stadt Hückeswagen aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Die Wahlvorbereitungen im Wahlamt laufen seit März, berichtet Ursula Thiel, die sich auch 2021 federführend um die Organisation und den Ablauf der Wahl kümmert. „Uns liegen auch schon die ersten Wahlvorschläge vor“, berichtet sie. Und Ursula Thiel hat bereits die Wahllokale reserviert, damit die Räume gestellt werden. Viele der Wahllokale sind nicht städtisch, aber auch die Schulen sollen frühzeitig planen können. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen.

Zu welchem Wahlkreis gehört Hückeswagen?

Die Schloss-Stadt Hückeswagen gehört zum Wahlkreis Oberbergischer Kreis 99. Einen Überblick über die Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen finden Sie hier.

Wann öffnen die Wahllokale in Hückeswagen?

Die Wahllokale sind am 26. September 2021 von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Wie finde ich das richtige Wahllokal in Hückeswagen?

Das für die Wähler zuständige Wahllokal steht auf den Wahlbenachrichtigungskarten, die rechtzeitig vor der Wahl zugeschickt werden. In Hückeswagen gibt es auch zur Bundestagswahl am 26. September 15 Wahllokale – identisch zur Kommunalwahl 2020. Damals musste es coronabedingt einige neue Lokale geben. „Wir müssten uns da räumlich einfach verändern und haben knapp die Hälfte der Wahllokale verändert“, berichtet Ursula Thiel. Das habe sich vielleicht noch nicht bei allen Wählern herumgesprochen. Aber die Neuzuordnung habe sich auf jeden Fall bewährt und werde beibehalten. Neu sind: Haus Marienbrunn (Goethestraße), Vereinshaus Kleingartenverein Busenbach, GBS, Bürgerbüro (Erdgeschoss), Johannesstift-Café, Vereinshaus Seglervereinigung Käfernberg und Grundschule Wiehagen (2. Wahllokal eingerichtet). Die neuen Wahllokale sind alle barrierefrei, die alten allerdings nicht, wie zum Beispiel das Feuerwehrgerätehaus in Straßweg oder die ATV-Halle.

Foto: AP/Michael Sohn 4 Bilder Die möglichen Kanzlerkandidaten bei der Bundestagswahl 2021

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, ist bereits in das Wählerverzeichnis eingetragen worden. Verliert man diese Wahlbenachrichtigung, kann man trotzdem wählen gehen, und zwar, indem man sich im Wahlraum mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweist. Wer jedoch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, steht möglicherweise nicht im Wählerverzeichnis und sollte sich an das Wahlamt der Heimatstadt wenden.

Wie und wo kann man Briefwahl beantragen?

Briefwahl kann nur beantragt werden, nachdem die Wahlbenachrichtigungskarte zugeschickt wurde. Sie muss dann auf der Rückseite ausgefüllt werden. Eine Wahl ist dann entweder persönlich im Briefwahlbüro (sehr wahrscheinlich im Bürgerbüro in der Glashalle am Bahnhofsplatz) möglich oder online über die städtische Homepage. Hier wird dann ein entsprechender Link eingerichtetm über den die Briefwähler gelenkt werden. Sie beantragen dann hier ganz unkompliziert die Briefwahlunterlagen, die dann ebenfalls zugeschickt werden. Eine Online-Wahl ist nicht möglich.

Info Gesucht werden wieder Wahlhelfer Voraussetzung Berechtigt, als Wahlhelfer eingesetzt zu werden, sind alle Wahlberechtigten. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt und deutsche Staatsbürger sein. EU-Bürger zu sein reicht bei der Bundestagswahl nicht. „Interessenten müssen aber nicht in Hückeswagen wahlberechtigt sein“, betont Ursula Thiel vom Wahlamt der Stadt. Bewerbungen Bewerben können sich Wahlhelfer über das Online-Portal der Stadt oder sie melden sich im Wahlamt bei Ursula Thiel, ☏ 02192 88220.

Wer sind die Abgeordneten, die man über die Erststimme wählen kann? Was muss man über sie wissen?

Über die Erststimme bestimmen die Wähler die Person einer Partei, die aus dem jeweiligen Wahlkreis als Direktmandat nach Berlin geht. Bislang gibt es drei Direktkandidaten.

Für die SPD tritt erneut Michaela Engelmeier an. Seit 2005 ist sie die Bundestagskandidatin der oberbergischen SPD. Auch für die kommende Wahl im September führt kein Weg an der 60-jährigen Gummersbacherin vorbei, denn bei der Wahlkreisdelegiertenkonferenz im März erhielt sie 82,5 Prozent der Stimmen. Den Wahlkreis Oberberg hatte die Politikerin bislang noch nicht direkt für die SPD gewinnen können – das gelang zuletzt 1998 Friedhelm-Julius Beucher. Zwischen 2013 und 2017 saß sie jedoch bereits im Bundestag, bei der Wahl im September 2013 war sie über die Landesliste in das Gremium gezogen. Dort war die Vizepräsidentin des Deutschen Judo-Bundes unter anderem Mitglied im Sportausschuss.

Für die FDP möchte der Hückeswagener Jörg von Polheim in den Bundestag nach Berlin. Er war bereits von Januar 2012 bis zum Ende der Legislaturperiode im Oktober 2013 für die Liberalen im Bundestag. Dabei hatte er den Sprung ins Parlament bei der Bundestagswahl am 27. September 2009 nur knapp verpasst. Von Polheim stand au der Landesliste auf Platz 21, die bis Platz 20 zog. Als dann ein Parteifreund Werner Hoyer Präsident der Europäischen Investitionsbank wurde, wurde der Traum des Bäckermeisters wahr – und endete 21 Monate später in einem Alptraum, als es die FDP nicht erneut in den Bundestag schaffte. Zur Bundestagswahl 2017 wäre er gerne wieder angetreten, da aber hatte sein mittlerweile gestorbener Hückeswagener Parteifreund Jörg Kloppenburg als Kreisvorsitzender das Zugriffsrecht und nahm das auch wahr. Schließlich trat von Polheim im Mai 2017 bei der Landtagswahl für die FDP Remscheid und Radevormwald an, da beide Städte einen Wahlkreis bilden. Ins Parlament in Düsseldorf schaffte es der Hückeswagener aber nicht.

Auch die Grünen haben ihre Kandidatin bereits gewählt: Bei der Aufstellungsversammlung erhielt die 35-jährige Kreissprecherin Sabine Grützmacher aus Gummersbach die 100-prozentige Zustimmung ihrer Partei. Als Mit-Geschäftsführerin einer sozialen Bildungsgesellschaft erlebt sie täglich die Auswirkungen ungerechter gesetzlicher Regelungen. Die vielfältigen Möglichkeiten der EU-Förderung auch für Oberberg nutzbar zu machen, ist eines ihrer Kernziele, bei dessen Umsetzung sie ihre Erfahrung als EU-Fundraiserin einbringen kann. Die Diplom-Sozialarbeiterin und -Sozialpädagogin, Soziologin und Medienpädagogin, die für die Grünen im Rat der Stadt Gummersbach sowie im Kreistag sitzt, hat sich dem Klima- und Umweltschutz verschrieben. Sie regt eine „ehrliche Debatte“ darüber an, „wie viel Wachstum wir wirklich brauchen – global wie lokal“, setzt auf fahrradfreundlichere Innenstädte und will sich vor allem für soziale Themen einsetzen.

Welche Parteien kann man über die Zweitstimme wählen?

Die Parteien CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP, AfD, Piraten, NPD, Die Partei, Freie Wähler, Volksabstimmung, ÖDP, MLPD, SGP, AD-Demokraten, BGE, DiB, DKP, DM, Die Humanisten, Gesundheitsforschung, Tierschutzpartei, V-Partei, BüSo, Die Rechte, PDV standen bei der Bundestagswahl 2017 zur Wahl. Eine aktuelle Liste gibt es noch nicht.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl in Hückeswagen?

In Hückeswagen betrug die Wahlbeteiligung 77,2 Prozent.

Wie haben die Abgeordneten aus dem Wahlkreis 99 Oberbergischer Kreis 2017 abgeschnitten?

Carsten Brodesser (CDU) holte 43,7 Prozent, Michaela Engelmeier (SPD) 26,6 Prozent, Michael Braun (Grüne) 6,5 Prozent, Jörg Kloppenburg (FDP) 9,8 Prozent, Diyar Agu (Linke) 5,6 Prozent und Stefan Zuehlke (AfD) 7,7 Prozent.

Wie haben die Parteien in Hückeswagen 2017 abgeschnitten?