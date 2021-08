Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Hückeswagen wissen müssen

Hückeswagen Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. In Hückeswagen stellen die ersten Parteien ihre Direktkandidaten auf. Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis und den Kandidaten wissen.

In gut vier Monaten wird ein neuer Bundestag gewählt. Am Sonntag, 26. September, sind auch wieder etwa 11.000 Wahlberechtigte aus der Schloss-Stadt aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Die Wahlvorbereitungen im Wahlamt laufen seit März, berichtet Ursula Thiel auf Anfrage unserer Redaktion, die sich seit mehr als 20 Jahren federführend um die Organisation und den Ablauf der Wahlen in Hückeswagen kümmert. „Uns liegen auch schon die ersten Wahlvorschläge vor“, berichtet sie. Zudem hat die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung bereits die Wahllokale reserviert, damit die Räume gestellt werden. Viele der Wahllokale sind nicht städtisch, aber auch die Schulen sollen frühzeitig planen können.

Zu welchem Wahlkreis gehört Hückeswagen?

Wann öffnen die Wahllokale in Hückeswagen?

Wie finde ich das richtige Wahllokal in Hückeswagen?

Das für die Wähler zuständige Wahllokal steht auf den Wahlbenachrichtigungskarten, die rechtzeitig vor der Wahl zugeschickt werden. In Hückeswagen gibt es auch zur Bundestagswahl am 26. September 15 Wahllokale – identisch zur Kommunalwahl im vorigen Jahr. Damals hatte es coronabedingt einige neue Lokale gegeben. „Wir mussten uns da räumlich einfach verändern und haben knapp die Hälfte der Wahllokale verändert“, berichtet Ursula Thiel. Das habe sich vielleicht noch nicht bei allen Wählern herumgesprochen. Aber die Neuzuordnung habe sich auf jeden Fall bewährt und werde beibehalten. Neu im Gegensatz zur Bundestagswahl 2017 sind: Wahlbezirk 060 Haus Marienbrunnen, Goethestraße 83 (vorher Margarete-Starrmann-Kindergarten), Wahlbezirk 090 Grundschule Wiehagen, Blumenstraße 51 (Katholisches Gemeindezentrum Wiehagen), Wahlbezirk 100 Vereinshaus Kleingartenanlage Busenbach, Busenbacher Weg (Café KiWie), Wahlbezirk 110 GBS-Büro, Blumenstraße 2 (Schützenhaus), Wahlbezirk 130 BEW-Büro, Bahnhofsplatz 12 (Bürgerbüro), Wahlbezirk 150 Vereinshaus Segler-Vereinigung, Käfernberg 12 (Feuerwehr-Gerätehaus Herweg). Die Wahllokale der übrigen Wahlbezirke bleiben unverändert. Die neuen Wahllokale sind alle barrierefrei, die alten allerdings nicht, wie zum Beispiel das Feuerwehrgerätehaus in Straßweg oder die ATV-Halle.

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Wie und wo kann man Briefwahl beantragen?

Wer sind die Abgeordneten, die man über die Erststimme wählen kann? Was muss man über sie wissen? Die CDU hat wieder ihren „Mann aus Berlin“ aufgestellt: Der Lindlarer Dr. Carsten Brodesser will erneut in den Bundestag einziehen. Der Kreisverband hatte ihn Ende November als Kandidaten und damit als ersten in Oberberg überhaupt bestätigt. Gute Chancen auf einen Einzug in den Bundestag hat auch die Kandidatin der Grünen, Sabine Grützenmacher. Sie ist auf der Landesliste so weit oben platziert, dass sie den Sprung in die Bundeshauptstadt auch ohne Direktwahl schaffen könnte. Für die SPD geht zum fünften Mal Sabine Engelmeier ins Rennen. Die Gummersbacherin war bereits von 2013 bis 2017 Mitglied des Bundestags, damals war sie über die Landesliste eingezogen. Zuletzt hatte es 1998 mit Friedhelm Julius Beucher ein SPD-Politiker geschafft, den Wahlkreis Oberberg zu gewinnen. Ebenfalls nach Berlin will der Hückeswagener Bäckermeister Jörg von Polheim, der die FDP bereits von Januar 2012 bis zum Ende der Legislaturperiode im Oktober 2013 im Bundestag vertreten hatte. Er war seinem Parteifreund Werner Hoyer gefolgt, als der Präsident der Europäischen Investitionsbank wurde. Die Linke schickt erneut Diyar Agu ins Rennen. Der heute 21-jährige Gummersbacher war bereits 2017 angetreten und erst wenige Tage vor der Bundestagswahl volljährig geworden. Die Mitglieder des AfD-Kreisverbands Oberberg haben mit 84 Prozent Bernd Rummler zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis 99 (Oberbergischer Kreis) gewählt.