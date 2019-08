Wipperfürth : Bundesliga-Trainer besucht „Roadshow“

Wipperfürth Der Kreissportbund veranstaltet seine siebte „Sportschau“ am 1. September in Wipperfürth-Niederwipper.

Peter Neururer tauscht am Sonntag, 1. September, die TV-Talkshow „Doppelpass“ auf Sport1 mit der „Roadshow“ des Kreissportbunds (KSB) in Wipperfürth auf dem Gelände des Autohauses Bongen in Niederwipper an der B 237. Denn der frühere Fußballbundesliga-Trainer unter anderem vom VfL Bochum und Schalke 04 und jetziger sportlicher Leiter des Regionalligisten SG Wattenscheid 09 steht voraussichtlich für die Zeit von etwa 15.45 bis 17 Uhr für Autogramme und Gespräche zur Verfügung. Zudem können kleine und große Kicker dem Profi beim Torwandschießen ihr Können beweisen.