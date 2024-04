Bürgersprechstunde am 25. April im Bauamt Hückeswagener gemeinsam im Kampf gegen den Lärm

Bei der Bürgersprechstunde am 25. April bietet das Ingenieurbüro, das den Plan im Auftrag der Stadt erarbeitet hat, an, Fragen und Anregungen direkt an diesem Nachmittag zu formulieren. Ein Vertreter des Büros wird dann darauf eingehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; der Zugang zu dem Besprechungsraum erfolgt durch die Glashalle am Bahnhofsplatz.