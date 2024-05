Bürgermonitor in Hückeswagen Unannehmlichkeiten durch verzögerte Postzustellung

Erneut auf die Problematik in diesem Zustellbezirk angesprochen, versichert Britta Töllner: „Wir nehmen die Reklamationen durchaus ernst und bedauern sehr, wenn die Zustellung nicht in der gewohnten Qualität stattfindet.“ Die weitere Kritik hatte die Post daher zum Anlass genommen, am Dienstag früh vor Ort bei den Zustellern an der Peterstraße zu sein.