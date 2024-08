Bürgermonitor für Hückeswagen „Umweltignoranten“ in der Karquelle

Mindestens ein bis zwei Mal in der Woche würden sich dort Menschen treffen, vorwiegend bei schönem Wetter und in den Abendstunden. Dann wird offenbar das eine oder andere Bier getrunken und auch gegrillt. „Das ist an der Asche zu erkennen“, berichtet Becker. Zudem lag zuletzt auch die leere Tüte der Grillkohle hinter der Bank. Denn die Unbekannten schaffen es zwar, ihre Alkoholika und anderen Sachen, die sie für einen unbeschwerten Grillabend mitten in der Natur benötigen, dorthin zu tragen. Nach dem Konsum, wenn dann aber alles jedoch geleert ist und eigentlich leichter sein dürfte, bleibt das Zeug an Ort und Stelle liegen. „Für normale, auf die Natur bedachten Spaziergänger sie das nicht nachvollziehbar“, kritisiert der Hückeswagener. Eine Bekannte würde das Leergut jedes Mal einsammeln, wegbringen und das somit zusammengekommene Pfandgeld an den Tierschutz spenden.