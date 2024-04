Bürgermonitor Hückeswagen Verärgert über Fliesenreste im Wald

Hat da jemand seinen Bauschutt illegal entsorgt? Oder sollen die Fliesenreste, die da auf einem Waldweg liegen, diesen befestigen? Für Günter Wirths war die Lage am Ostersonntag auf dem Arnold-Hardt-Weg nahe Scheideweg nicht klar, weswegen er sich am Bürgermonitor unserer Redaktion meldete. „Bei unserem Osterspaziergang haben wir mal wieder Rast am Wanderparkplatz Scheideweg gemacht“, berichtete er. Unabhängig von den durch die Fällarbeiten sehr schmutzigen Wanderwegen sei ihnen der Bauschutt im hinteren Teil des Parkplatzes aufgefallen. „Die vom Ordnungsamt aufgestellten Schilder scheinen einige wohl nicht zu interessieren. Immerhin handelt es sich dort doch um ein Landschaftsschutzgebiet“, betonte Wirths.