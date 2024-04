Ansichtssache zu Hückeswagen Bürgermeister-Wahl: Stadt-Wohl sticht Parteiräson

Fast genau ein Jahr ist es jetzt her, dass Dietmar Persian seinen Verzicht auf eine weitere Bürgermeister-Kandidatur in 2025 angekündigt hatte. Dass er nächstes Jahr nicht erneut für eine weitere Amtszeit antreten will, ist nachvollziehbar. Ist er am Wahlabend doch schon 66 Jahre alt. Da ist es auch für ihn an der Zeit, an den Ruhestand zu denken. Es war richtig und wichtig, die Entscheidung frühzeitig bekannt zu geben, haben so doch die Parteien reichlich Zeit, sich nach Kandidaten für das Rennen um seine Nachfolge umzusehen. Offenbar sind alle sechs Ratsfraktionen auf der Suche, doch bislang ist noch niemand „aus der Deckung“ gekommen. Das könnte sich aber in Kürze ändern, hat doch die SPD angekündigt, ihren Bewerber oder ihre Bewerberin noch vor der Europawahl vorzustellen, also Anfang Juni.