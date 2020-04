Integriertes Stadtenwicklungskonzept : ISEK-Beteiligung der Hückeswagener wird nachgeholt

Im vorigen Jahr gab es verschiedene Raumerlebnisaktionen, wie am Wilhelmplatz, bei denen die Hückeswagener ihre Ideen und Wünsche für eine Umgestaltung einbringen konnten. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Die Ergebnisse des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK), das die Die Stadtverwaltung hat in Zusammenarbeit mit der Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH erstellt hat, sollten eigentlich am vorigen Donnerstag in einer großen Abschlussveranstaltung im Saal des Kolpinghauses vorgestellt werden.

Doch auch diese fiel, wie so viele in den vergangenen Wochen, dem Coronavirus und dem Kontaktverbot zum Opfer.

So hatte sich die Verwaltung zunächst dazu entschieden, die Abschlussveranstaltung online zu präsentieren: Auf auf der Internetseite der Stadt sollte vom 16. bis 19. April ein Video freigeschaltet werden. Doch auch das ist jetzt erst einmal hinfällig, wobei Bürgermeister Dietmar Persian betont: „Wir haben uns nach Beratung mit den Ratsfraktionen und Hinweisen aus der Bürgerschaft dagegen entschieden, die Beteiligung zum jetzigen Zeitpunkt durchzuführen. Derzeit sind viele Menschen mit anderen Sachen beschäftigt und daher ist die Bereitschaft, jetzt über die Zukunft von Hückeswagen nachzudenken, nicht so groß.“ Aber aufgeschoben sei nicht aufgehoben.

Die Planungen am ISEK laufen auf jeden Fall weiter. Persian: „Es ist wichtig für die Stadt, dass wir in unserer Entwicklung nicht stehen bleiben. Deswegen werden die Planungen weiter vorantreiben.“ Doch die Hückeswagener müssen und sollen in diesen Prozess eingebunden werden, stellt er klar. Nur werden das zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. „Insbesondere bevor konkrete Maßnahmen festgelegt werden, wird es eine breite Beteiligung der Bevölkerung geben“, verspricht der Bürgermeister.

