3-Städte-Depot : Bürgermeister sind von der Junior-Akademie begeistert

Der 3-Städte-Depot-Vorsitzende Albrecht Nunn an einem der neuen Experimentiertische. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Die Bürgermeister aus Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth sichern dem Verein „3-Städte.Depot“ ihre Unterstützung zu. Es geht um die Gründung einer Junior-Akademie.

Vor einigen Wochen ist der Verein 3-Städte-Depot mit seiner Idee einer Junior-Akademie für die bergischen Städte Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth an die Öffentlichkeit gegangen war (die BM berichtete). Der nächste Schritt sei nun ein gemeinsames Gespräch mit den Bürgermeistern von Wipperfürth, Michael von Rekowksi, Radevormwald, Johannes Mans, und Hückeswagen, Dietmar Persian, sagte der 3-Städte-Depot-Vorsitzende Albrecht Nunn.

Und die drei Stadtoberhäupter zeigten sich von der Idee sehr angetan. So sagte etwa Mans: „Ich kenne den Verein schon länger, und ich finde den Gedanken einer Junior-Akademie sehr begrüßenwert.“ Die Stadt Radevormwald werde nun nach möglichen Partnern suchen. „Ich finde die Idee toll, wir werden das auf jeden Fall unterstützen“, sagte Mans.

Wipperfürths erster Bürger Michael von Rekowski betonte allgemein die Bedeutung des 3-Städte-Depots. „Das ist eine hervorragende Einrichtung, man wird direkt von der analogen Technik eingefangen“, sagte vor Rekowski. Daher habe ihn die Idee des Vereinsvorstands auch direkt angesprochen. „Wie bekommt man in das Vorhandene noch zusätzliche Bildungsmöglichkeiten hinein? Nötig ist es auf jeden Fall, denn zwischen Schule und Ausbildung klafft eine inhaltliche Lücke, die so gefüllt werden könnte“, sagte von Rekowski.

Wipperfürths Bürgermeister kündigte an, dass im Rahmen der Regionale 2025 ein Gesprächstermin stehe, in dem es um die Junior-Akademie gehe. Außerdem wolle er die Idee beim Wipperfürther Unternehmernetzwerk vorstellen. „Der erste Schritt ist richtig gewesen, jetzt geht es darum, in den Prozess zu kommen. Aber die Grundlagen sind auf jeden Fall vorhanden“, sagte von Rekoswki.