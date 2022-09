Wiedereröffnung des Hückeswagener Bürgerbüros : Bürgerbüro der Stadt am neuen Standort eröffnet

Hückeswagen Der Umzug ins Erdgeschoss der Glashalle am Bahnhofsplatz ist abgeschlossen. Das Bürgerbüro hat seinen Betrieb am Montag wieder aufgenommen.

Die ersten Bürger wurden am frühen Montagmorgen bereits in Empfang genommen, die neue Kaffeemaschine lief, und das Hückeswagener Maskottchen Hücki verteilte Rosen an die Besucher. Nach dem Umzug des Bürgerbüros und der Touristen-Information ins Erdgeschoss der Stadtverwaltung am Bahnhofsplatz kehrten die Mitarbeiter nun wieder zu ihrem gewohnten Berufsalltag zurück. Zur offiziellen Eröffnung durchschnitt Michaela Berhorst, Stellvertreterin von Bürgerbüro-Leiterin Dietlinde Müller, das rote Band vor dem Eingang. „Was lange währt, wird endlich gut“, sagte Bürgermeister Dietmar Persian.