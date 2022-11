Bürgerbad Hückeswagen geschlossen Schwimm-Anfänger müssen nach Wipperfürth

Auch in diesem Sommer war immer wieder davon zu lesen, dass Kinder, aber auch Erwachsene, beim Baden in Seen, Schwimmbädern und Flüssen ertranken. Nicht selten war der Grund dafür, dass sie gar nicht schwimmen konnten. Seit geraumer Zeit ist festzustellen, dass immer weniger Kinder das Schwimmen erlernen, die Corona-Pandemie mit ihren teils heftigen Einschränkungen mit geschlossenen Bädern und Ausfall des Schwimmunterrichts hat das Ganze zusätzlich befeuert. In Hückeswagen ist ein weiteres Problem dazugekommen: die Schließung des Bürgerbads im Brunsbachtal.