Neues Industriegebiet für Hückeswagen : Buddeln und Baggern für West 3

Hückeswagen Zurzeit wird noch an der Versickerungsanlage und dem Regenrückhaltebecken gebaut, spätestens Anfang September soll aber mit der Erschließung des neuen Gewerbegebiets West 3 begonnen werden.

. . .und wieder brummt ein großer Kipplaster an Vöpel’s Greenhouse in Junkernbusch vorbei, nicht ohne eine Staubwolke hinter sich her zu ziehen. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad bleibt es nicht aus, dass die Erde, die für das große Regenrückhaltebecken unterhalb des Gartencenters ausgebaggert wird, staubtrocken ist. Die wird von Kippern einige hundert Meter durch die Wohnsiedlung Junkernbusch und das künftige Gewerbegebiet bis zur Kurve der Bundesstraße am Schmalbeinsweg gefahren und dort abgeladen. „Später bei der Erschließung des Geländes wird sie wieder eingebaut“, erläutert Dieter Klewinghaus, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft HEG im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Tiefbau für das künftige Gewerbegebiet ist in zwei sogenannte Lose unterteilt – der Erschließung für die heute, Freitag, der Auftrag an ein Bauunternehmen vergeben wird und die Ende August / Anfang September starten soll, sowie die Entwässerungsarbeiten. Seit Mitte März baut die Baufirma Gebrüder Schmidt an dem großen Regenrückhaltebecken, einer Versickerungsanlage und einem Retentionsbodenfilter, ähnlich eines Schilfbeckens. „Darin wird das Regenwasser aus dem Gewerbegebiet vorbehandelt“, erklärt Klewinghaus. Darin bliebe später etwa der Reifenabrieb von den Straßen und Parkplätzen hängen. Das Regenwasser fließt hingegen weiter ins Rückhaltebecken und versickert schließlich. „Wir dürfen das Regenwasser nicht in den Junkernbusch-Bach einleiten“, sagt der HEG-Geschäftsführer. Denn sollte es zu einem Starkregen kommen, würde der Bach, der zum Ende der Erschließung renaturiert wird, überlaufen und die unterhalb liegenden Ortschaften wie Dörpersteeg überfluten. Das Abwasser hingegen aus West 3 fließt durch den neu gebauten Schmutzwasserkanal zur Pumpstation nahe der Kreuzung in Winterhagen, wird dann mittels zwei weiterer Pumpstationen bis hinauf nach Wiehagen transportiert, wo es schließlich bis zur Kläranlage an der Wupper-Vorsperre abfließen kann.