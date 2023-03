Medizinische Versorgung in Hückeswagen Braucht Hückeswagen ein Ärztehaus?

Die medizinische Versorgung treibt die Hückeswagener immer wieder um, vor allem die älteren unter ihnen. So manchem wird es angst und bange, wenn er daran denkt, dass einige örtliche Mediziner nicht mehr weit entfernt vom Rentenalter sind. So werden in den nächsten Jahren weitere Hückeswagener Ärzte in den Ruhestand gehen. In Wipperfürth haben zum Jahresende gleich drei Ärzte ihre Praxen geschlossen, und Nachfolger sind nicht in Sicht. In Hückeswagen gibt es viele, die nun den Bau eines Ärztehauses favorisieren. Als Standorte kämen etwa die Flächen der jetzigen Feuerwache an der Bachstraße nach dem Umzug des Löschzugs Stadt an die Ruhmeshalle und das ehemalige Gebäude der Löwen-Grundschule an der Kölner Straße infrage, wie mehrere Leser unserer Redaktion mitgeteilt haben. Doch ist eine solche Einrichtung wirklich sinnvoll für Hückeswagen?