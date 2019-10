Fitnesssport in Hückeswagen : Bodystyling und Zumba im ATV mit Karin Hagen

Foto: BM-Archiv Am Dienstag geht's beim ATV wieder mit Zumba und Bodystyling weiter.

Hückeswagen Wer seine Fitness trainieren oder bereits an seiner Bikinifigur arbeiten will, kann ab kommender Woche bei zwei Kursen in der ATV-Gymnastikhalle teilnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der ATV startet in der kommenden Woche wieder einen neuen Bodystyling- und einen Zumba-Kursus. Ab Dienstag, 29. Oktober, trainiert Karin Hagen jeweils von 18 bis 19 Uhr Interessierte in der Halle 2 auf dem Fürstenberg im Bodystyling. Im Anschluss, bis 20 Uhr, findet der Zumba-Kursus statt. Beide Kurse sind auch für Nicht-Mitglieder offen. Das Training lässt sich im Übrigen auch gut miteinander kombinieren, denn es aktiviert den Stoffwechsel und steigert die allgemeine Beweglichkeit wird gesteigert. Beim Bodystyling geht's laut Pressemitteilung von Patricia Jantke um die Bikinifigur für den nächsten Sommer. „Mit spezieller Gymnastik – regelmäßig ausgeführt – lassen sich die kleinen Problemzonen umformen, speziell die an Bauch, Beinen und Po“, versichert sie. Damit das sportliche Programm nicht nur einmal in der Woche im Kursus, sondern auch zu Hause weitergeführt werden kann, gibt die Fitnesstrainerin sachkundige und sorgfältige Anleitungen sowie Tipps.

Eine Mischung aus Aerobic, Hip-Hop, Samba, Salsa und Bauchtanz erleben die Teilnehmer des Zumba-Kurses. Trainiert wird unter anderem zu exotischen Klängen und kraftvollen Latino-Rhythmen. Zumba sei zwar nicht nicht mehr neu, aber immer noch toll, betont Patricia Jantke. Auch dabei würden die Pfunde schmelzen, und das auch noch mit viel Bewegungsspaß.

Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer können zu beiden Kursen einfach zur Halle kommen. Sie sollten Sportkleidung und Hallenturnschuhe nicht vergessen und einen Durstlöscher dabei haben.

Anmeldung/Info bei ATV-Sportwartin Elisabeth Franken unter Tel. 02192 5303.

www.atv-hueckeswagen.de

(büba)