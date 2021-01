DRK in Hückeswagen : Blutspenden erstmals mit Terminvergabe

Hückeswagen Erstmals konnte man sich zum Blutspenden in der Realschule per App anmelden. Der Vorteil: kürzere Schlangen und ein insgesamt sehr reibungsloser Ablauf – wie der Selbstversuch zeigt.

Helfer Da viele ehrenamtliche Helfer bei den Blutspende-Terminen weit über 60 Jahre alt sind, sucht der Kreisverband in der Corona-Zeit jüngere Helfer. Wann An acht Terminen im Jahr jeweils von 15 bis 19.30 Uhr.

Vor der eigentlichen Spende, die in knapp zehn Minuten erledigt ist, muss man zum Arztgespräch und der Kurz-Untersuchung. Kein Fieber, normaler Sauerstoffgehalt – so hat der Arzt keine Bedenken gegen die Blutspende. „Danke, dass Sie auch während Corona spenden – und bleiben Sie gesund“, gibt er noch mit auf den Weg. Im Grunde ist tatsächlich fast alles wie sonst auch. Abgesehen vom ansonsten immer sehr gemütlichen Aprés-Spenden-Aufenthalt in der Realschul-Mensa mit Getränken, Würstchen und frisch belegten Brötchen. Dafür gibt es von den freiwilligen Helferinnen ein Proviant-Paket am Ausgang.