Blumenmeer im Kultur-Haus Zach : Frühlingsfest begeistert Blumen-Fans

Hückeswagen Üblicherweise präsentieren sich Künstler, Musiker sowie Kabarettisten mit Show und Kultur auf dem Podium. Beim Frühlingsfest mit „Road Show“ der Werbegemeinschaft und des Stadtmarketings jeodch waren am Sonntag im Kultur-Haus Zach die farbenfrohen Frühlingsboten die Stars auf der Bühne.

Die vielfältigen majestätischen Orchideenarten von Blumenzüchterin Cornelia Neuhaus wetteiferten in ihrer Blütenpracht mit Narzissen, Bellis, Vergissmeinnicht und Ranunkeln. „Schade, dass gerade diese Ranunkeln sich in Bergischen Gärten schlecht halten, weil sie bei Schnecken als Futter beliebt sind“, sagte Ulrike Weber an der Blumenkasse im Kultur-Haus. Sie kennt sich mit Frühlingspflanzen aus: „Primeln und Stiefmütterchen ertragen auch ein bisschen Nachtfrost bis etwa minus vier Grad. Man kann sie also schon an geschützten Plätzen in die Erde setzen.“ Die Orchideen von Cornelia Neuhaus mögen hingegen Kälte nicht sehr, dafür sind sie ausgesprochen pflegeleicht. „Sie blühen das ganze Jahr über. Nur Staunässe an den Wurzeln können sie nicht vertragen“, klärte Neuhaus ihre Kunden auf.