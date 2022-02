Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Blues-Night mit Songs von Phil Seeboth im Kultur-Haus

Kultur-Haus Zach in Hückeswagen

Wenn es um authentischen Blues-Rock geht, ist der Münsteraner Gitarrist und Sänger Phil Seeboth erste Wahl. Mit Blick auf seine Familien­geschichte sticht hervor, dass Seeboths Groß­vater in den 1940er Jahren auf den Baum­woll­plantagen Louisianas schwitzte und schuftete, unmit­telbar umgeben von einer der aufregend­sten Zeiten des Blues und seiner Prota­gonisten.

Am Freitag, 4. März, 20.30 Uhr, gastiert Seeboth bei der Blues-Night im Kultur-Haus Zach. Seeboth ist kein Unbekannter, denn er war schon mehrmals zu Gast. Auf seiner aktuellen Tour stellt der Blues-Musiker diesmal die akustische Variante seines Songmaterials vor, kündigt Stefan Noppenberger vom Trägerverein des Kultur-Haus Zach an. Neben ausgesuchten Songperlen im lässigen Americana Sound irgendwo zwischen Folk, Country und Southern Rock, gelte hier besonderes Augenmerk auf den akustischen Blues. Vom Delta Blues der 1930er Jahre bis hin zum moderneren Chicago und Brit Blues der späten 1960er sei hier alles dabei. „Ein besonderer Leckerbissen für alle, die in intimer Atmosphäre Musik auf der Akustikgitarre und persönliches Storytelling schätzen“, findet Noppenberger.