Hückeswagener Blaues Kreuz : „Corona ist kein Grund zum Trinken“

Info

Kontakt Neben den Gruppentreffen, die derzeit pausieren, sind Einzel- und Paargespräche in privatem Rahmen möglich. Informationen dazu gibt es bei Gruppenleiter Siegfried Heinrich unter ☏ 02192 9175815, ☏ 0163 5521275 oder per E-Mail an hueckeswagen@blaues-kreuz.com.

Online-Angebot Ortsunabhängig bietet das Blaue Kreuz Online-Selbsthilfegruppen an. Das sogenannte BlueMeeting findet als Videokonferenz (Jitsi Meet) statt. Viele lokale Gruppen nutzen diese Möglichkeit, um sich trotzdem sehen und hören zu können.

Treffen Wenn es die Situation wieder zulässt, finden montags von 19.30 bis 21 Uhr Gruppentreffen in der Kreuzkirche, Montanusstraße 6, statt. Momentan ist daran aber noch nicht zu denken.