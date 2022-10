Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Bilder von Schmitz sind jetzt bis 27. November zu sehen

Hückeswagen Im Mittelpunkt stehen Personen in Farbe, aber auch in schwarz-weiß, deren Aufnahmen verschiedene Alltagsthemen wie Leben, Familie, Alter, Verführung oder arm und reich symbolisieren.

Bereits seit 4. September sind etwa 40 Bilder von Schmitz ausgestellt. Im Mittelpunkt stehen Personen in Farbe, aber auch in schwarz-weiß, deren Aufnahmen verschiedene Alltagsthemen wie Leben, Familie, Alter, Verführung oder arm und reich symbolisieren. Dabei erzählen die Personenprofile sowie die eingefangene Szene, in der sich die Personen befinden, ganze Geschichten und regen zum Nachdenken an. Mit Betrachtung der Bilder, die zum Teil auch als großformatige Fotos gezeigt werden, steht die Beziehung zwischen Mann und Frau sowie zum Geld im Vordergrund, heißt es in einer Pressemitteilung.